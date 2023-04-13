На Пасху в Подмосковье придут заморозки

Резко похолодает в Московской области в предстоящие выходные, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, ночная температура может опуститься до –3 градусов, а дневная рухнет сразу на 10 градусов. Уже в пятницу столбики термометров покажут +2 градуса, а днем в субботу ожидается до +6 градусов.

«Такая погода вернется сразу на несколько дней. Особенно беречься нужно тем, кто ночью пойдет в храм на праздничное богослужение», — пояснил синоптик, его слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он добавил, что привычная апрельская температура вернется в регион в понедельник. Днем будет до +14, ночью тоже восстановится стабильный плюс.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве и Московской области на Пасху будет ясная и солнечная погода. В ночь на 16 апреля ожидается от 0 до +4 градусов, но днем температура достигнет +10–15 градусов.