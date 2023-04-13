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Врач рассказал о связи некоторых продуктов с риском деменции

Диетолог Калиничев: газировка, выпечка и пицца ведут к ожирению, связанному с деменцией
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Фото: Global Look Press/dpa/Benno Schwinghammer
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Сладкая газировка, хлебобулочные изделия и пицца способствуют прогрессированию ожирения, которое, в свою очередь, связано с риском развития деменции. Об этом «Известиям» 13 апреля рассказал врач-эндокринолог, гинеколог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

Ранее в журнале Annals of Neurology (AoN) было опубликовано исследование ученых, которые пришли к выводу, что газировка, хлебобулочные изделия и пицца истощают мозг и приводят к преждевременной смерти.

«Все названные продукты способствуют прогрессированию ожирения и приводят к его осложнениям, как, например, сахарный диабет II типа. Они обладают очень высоким гликемическим индексом, по которому оценивается скорость попадания глюкозы в кровь. Скорее всего, речь идет про связь ожирения с деменцией. Это абсолютно вредные продукты, и человеку лучше их не употреблять», — прокомментировал результаты исследования Калинчев.

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4 апреля врач-гепатолог, гастроэнтеролог, диетолог и психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, какие продукты приводят к ожирению и чем можно их заменить. В частности, это газировки, сладости, фастфуд, каши в пакетиках, хлопья, майонез, промышленные полуфабрикаты, а также алкогольные напитки.

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