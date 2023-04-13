В России будут проводить Международный чемпионат по битве роботов
В России ежегодно будет проходить Международный чемпионат по битве роботов, соответствующее постановление правительства России опубликовано 13 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
Как уточняется, правительство приняло соответствующее предложение Минцифры. Первенство будет проходить начиная с 2023 года.
Постановление принято в целях популяризации инженерной мысли как драйвера развития и поддержки цифровых технологий.
Оператором чемпионата выступит ООО «Дабл Ю Экспо», уточняется в документе. Отвечать за техническую экспертизу при проведении чемпионата будет ООО Promobot.
В конце января Promobot сообщила, что российский робот Promobot V.4 приступил к работе в школе в Нью-Дели (Индия). Директор по развитию компании Олег Кивокурцев отметил, что благодаря роботу у детей появится возможность узнать о работе искусственного интеллекта на живом примере.
Год назад «Промобот» представила новую модель робота Robo-C-2, максимально похожего на человека. Он может работать в МФЦ, торговых центрах, аэропортах, музеях.