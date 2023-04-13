В черте Рязани уровень Оки опустился на 13 см

За минувшие сутки уровень воды в реке Оке в черте Рязани понизился на 13 см, сообщает пресс-служба областного главка МЧС в четверг, 13 апреля.

Сейчас уровень воды в реке составляет 507 см выше нулевой отметки. Уровень Оки также снизился на 17 и 19 см в селах Старая Рязань и Половское соответственно.

Незначительно снизился уровень воды в Скопине (на 2 см), пишет 62INFO.ru.

При этом в Касимове река поднялась на 8 см, уровень воды выше нулевой отметки составляет 645 см, отмечает РИА «7 новостей».

В конце марта во время паводка в Рязанской области подтопило село. Под водой скрылась улица Молодежная населенного пункта Тюшево.