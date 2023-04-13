Спасатели обнаружили корпус пропавшего вертолета сил самообороны Японии

Корпус пропавшего вертолета UH-60 Black Hawk сил самообороны Японии найден возле острова Ирабу. Об этом 13 апреля сообщило агентство Kyodo.

Экипаж минного тральщика смог обнаружить основную часть воздушного судна и тела людей с помощью подводной камеры. На одном из обломков виден номер пропавшего аппарата.

Вертолет сил самообороны Японии пропал с радаров в районе отдаленного острова Мияко 6 апреля. На его борту находились 10 человек.

В тот же день были найдены первые обломки, в том числе деталь, похожая на несущий винт вертолета.

На борту судна находился в том числе командующий восьмой дивизией сухопутных сил самообороны Японии Юити Сакамото.