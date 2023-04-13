Обработка парков и скверов от клещей началась в Омске

В Омске стартовала обработка общественных пространств от клещей. В первую очередь работы пройдут в местах проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, сообщает городская администрация.

Акарицидная обработка началась с Центрального округа города. Уже закончены работы в скверах имени Дзержинского, Северо-Театральный, Южно-Театральный, Музейный, имени Павлика Морозова, Памяти борцов Революции, 30-летия ВЛКСМ, на территории по улице 3-й Молодежной, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

В среду, 12 апреля, также обработали территорию парка имени 30-летия Победы. Кроме того, осуществлена обработка участков у памятника труженикам тыла и между Юбилейным и Комсомольским мостами.

Как уточняет ИА «Город55», в скором времени работы пройдут в парке имени 300-летия города Омска, на стадионе «Факел», на лыжной базе на Березовой. Запланирована обработка и детских оздоровительных лагерей.

3 апреля, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова рассказала «Известиям», что нужно делать в случае укуса клеща. Также она посоветовала всегда осматривать себя на наличие этих паукообразных после посещения парков, леса, зон отдыха.