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Ремонт трассы Бирск – Тастуба – Сатка в Башкирии завершат к концу 2023 года

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В Башкирии до конца 2023 года намерены завершить капитальный ремонт автодороги Бирск – Тастуба – Сатка. Об этом «МедиаКорСеть» сообщили в республиканском минтрансе.

По данным ведомства, в эксплуатацию уже сдан участок трассы с 148-го по 168-й км. На отрезке с 107-го по 148-й работы еще ведутся.

Сроки завершения реконструкции неоднократно переносились. Последний раз ремонт планировалось закончить в первой половине 2023 года, но работы пришлось продлить из-за сложных инженерно-геологических условий в зоне их проведения.

«В связи с тем, что произошел сдвиг земляного полотна на одном из участков и возникла угроза безопасности при дальнейшей эксплуатации возводимого объекта была выполнена частичная разборка земляного полотна», — объяснили в минтрансе.

Теперь сдать объект планируется в декабре 2023 года.

Как уточняет «МедиаКорСеть», в сентябре 2022-го видео, снятое на отремонтированном участке дороги, облетело соцсети. На кадрах видно, что покрытие расползлось, образовав широкие трещины, в которые помещается взрослый мужчина. Тогда АО «Башкиравтодор» объяснил случившееся особенностями местного грунта.

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