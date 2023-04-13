В ПСБ рассказали о перспективах проекта по финансовой грамотности женщин-инвесторов

В 2023 году ПСБ увеличит число наставников и менторов для проекта по финансовой грамотности «Женское лидерство в инвестициях». Об этом рассказала старший вице-президент — директор по внешним связям банка, координатор проекта «Женское лидерство в инвестициях», реализуемого под патронажем Евразийского Женского Форума, Вера Подгузова.

Выступая на организованном ПСБ круглом столе «Женский взгляд на инвестиции: как выбрать стратегию и приумножить капитал», Вера Подгузова отметила, что идея проекта возникла в 2021 году — тогда наблюдался стремительный рост числа частных инвесторов на фондовом рынке. В период с 2019 по 2021 год их количество увеличилось в 3,5 раза, однако доля женщин при этом не превышала 30%.

«Исследуя причины низкой вовлеченности женщин, мы выяснили, что, несмотря на огромное количество информации, основным сдерживающим фактором для инвестирования является недостаток необходимых знаний. Поэтому начальной целью проекта мы выбрали создание единой информационной среды, где любая женщина может получить необходимые знания и поддержку в области инвестиций», — добавила старший вице-президент ПСБ.

По ее словам, практика показала значительный интерес к проекту у целевой аудитории, наиболее активной ее частью стали женщины в возрасте от 30 до 35 лет. «Мы развиваем нашу платформу, планируем и дальше помогать женщинам осваивать азы инвестирования, пополнять свой личный счет, счет своих детей в будущем и в настоящем. В 2023 году мы сосредоточимся на развитии и продвижении нашей платформы среди женщин», — резюмировала Подгузова.

Проект «Женское лидерство в инвестициях» направлен на повышение уровня знаний женщин в области приумножения личного капитала и, как следствие, увеличение числа женщин-инвесторов на российском финансовом рынке.

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