Москвичам пообещали заморозки до –3 градусов в пасхальные выходные

В Московском регионе в пасхальные выходные ожидаются заморозки до –3 градусов. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом, по его словам, днем в столице будет сухая и относительно солнечная погода с температурой до +7…+13 градусов.

«В ночные часы ударят заморозки до –3, а после полудня в субботу – +7…+9, в воскресенье чуть теплее – до +11…+13», — сказал он «РИА Новости».

Как утверждает Тишковец, согласно климатической статистике, отрицательные температуры для 16 апреля не являются чем-то особенным. Он уточнил, что такие заморозки происходят раз в 3-4 года. За последние 74 года в этом день в столице столбики термометров опускались ниже нуля всего 20 раз, добавил синоптик.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве и Московской области на Пасху будет ясная и солнечная погода. В ночь на 16 апреля ожидается от 0 до +4 градусов, но днем температура достигнет +10–15 градусов.

10 апреля Вильфанд спрогнозировал похолодание на 5–6 градусов по сравнению с серединой недели в столице к Пасхе.