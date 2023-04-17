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В Ассоциации менеджеров России обсудили вопросы экологии

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Фото: Дмитрий Тур
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Комитет по экологии и охране окружающей среды Ассоциации менеджеров России обсудил, смог ли бизнес адаптироваться к санкциям благодаря послаблениям в экологическом регулировании.

По словам сопредседателя комитета, директора департамента внешних коммуникаций компании Эн+ Ольги Санаровой, из-за введенных ограничений «бизнес столкнулся с нарушением логистических цепочек, отказом поставщиков от выполнения обязательств, повышением цен, потерей кадров». «В этой ситуации государство начало принимать меры поддержки, среди которых было задекларировано послабление экологического регулирования» — добавила Санарова.

В этой связи участники мероприятия отметили, что бизнес не почувствовал произошедших в законодательстве изменений. Так, один из экспертов заявил, что в экологическом регулировании происходит «смена методов, но не курса», новые законы содержат нормы, которые можно трактовать достаточно широко, суммы штрафов огромные, при этом по ряду нарушений срок давности превышает 20 лет.

По словам замдиректора по устойчивому развитию РУСАЛа Ивана Ребрика, размеры потенциальных штрафов могут значительно превышать объем инвестиций в модернизацию заводов. Многие промпредприятия, построенные десятки лет назад, придется закрыть, если сразу начать применять к ним требования законодательства, добавил он. Ребрик также подчеркнул, что административный прессинг на бизнес не снижается, но власти готовы обсуждать различные инициативы на площадках экспертных советов при министерствах.

По данным замглавы комитета Госдумы по промышленности и торговле Александра Дроздова, количество проверок бизнеса в 2022 году сократилось с 1,5 млн до 350 тыс., мораторий на плановые проверки (включая проверки Росприроднадзора. — Ред.) будет действовать на протяжении восьми лет. В то же время депутат выступил за более «тесный диалог» властей и предпринимателей по экологическим вопросам.

Директор по устойчивому развитию Эн+ Антон Бутманов выразил мнение о том, что государство, например, могло бы выступить с инициативой об учете углеродного следа при размещении госзакупок для стимулирования складывающегося рынка углеродных единиц. Эксперт также считает, что планы по переходу на экологически чистое топливо (речь идет, прежде всего о газификации Сибири) должны стать элементом государственной политики.

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