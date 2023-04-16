Пасха – 2023: как православные отмечают Светлое Воскресение: что можно и нельзя делать

Православная церковь 16 апреля отмечает Пасху — Светлое Христово Воскресение. Этот праздник — красная дата календаря, самое главное торжество для Русской православной церкви (РПЦ). В народе праздник также любим, ведь с ним связано много ярких семейных традиций. «Известия» напоминают читателям, как определяется дата Пасхи и как правильно отмечать религиозный праздник.

Какого числа православная Пасха в 2023 году

Православная церковь определяет дату Пасхи по Александрийской пасхалии — специальному календарю, основанному на лунных фазах и дне весеннего равноденствия. В 2023 году дата Воскресения Христова приходится на 16 апреля, это считается довольно ранней Пасхой.

В свою очередь, католическая церковь часто отмечает Пасху за неделю до православной, ориентируясь на григорианскую пасхалию. Так, в 2023 году празднования у католиков прошли 9 апреля. Иногда дата праздника у двух конфессий совпадает.

Пасха – 2023: суть праздника

Праздник посвящен великому событию, описанному в Священном Писании, — воскресению Иисуса Христа из мертвых после его казни на кресте. Чудо произошло на третий день после смерти Мессии. Тело Христа покоилось в гробнице иудейского старейшины Иосифа Арифамейского. Пещера была запечатана огромным валуном. По одной из версий, Иисус, восстав из мертвых, сам покинул гробницу, по другой, отвалить камень ему помог спустившийся с небес ангел.

К гробнице Христа вскоре прибыли женщины, несшие благовония, чтобы умастить тело Спасителя. Однако усопшего в гробнице не оказалось. Последовательница Христа Мария Магдалина донесла весть о воскресении Господа до апостолов. Тогда Петр и Иоанн сами отправились к гробу и удостоверились в правдивости слов женщины. Позже Господь во плоти несколько раз являлся Своим ученикам. После Его вознесения и сошествия на апостолов Святого Духа они стали проповедовать о небывалом чуде по всей земле.

Пасха – 2023: традиции, что можно есть

Самой известной пасхальной традицией является окрашивание яиц в красный и другие цвета. Существует несколько версий происхождения этого ритуала — о них можно узнать в специальном материале «Известий». На праздничный стол принято подавать творожную пасху и кулич.

В семьях существует обычай «биться» яйцами — выигравшим считается тот, у кого скорлупа осталась целой с двух концов после удара. Также часто православные христиане обмениваются яйцами с близкими людьми.

Пасха — это день, когда завершается Святая Четыредесятница плюс Страстная седмица. Разговляться можно после пасхальной службы. Начиная с праздника в пищу снова можно употреблять продукты животного происхождения: мясо, рыбу, молоко, сыр, творог и другие.

Торжественную ночную службу — Светлую заутреню с крестным ходом и пасхальную литургию в московском храме Христа Спасителя — показывают по телеканалам.

Поздравляют друг друга верующие словами: «Христос Воскресе!» На приветствие принято отвечать: «Воистину Воскресе!»

Пасха – 2023: что нельзя делать

Несмотря на то что праздник можно отмечать с размахом, нельзя предаваться чревоугодию и излишествам. Не стоит и совмещать с Пасхой личные праздники — женитьбу или крещение ребенка.

Как и в другие большие православные праздники, в Светлое Воскресение не нужно нагружать себя физическим трудом и изнурительными домашними делами.

Нельзя также ругаться, употреблять бранную лексику, начинать конфликты и совершать дурные поступки.

Еще один запрет касается еды с праздничного стола — ее нельзя выбрасывать. Остатки лучше отдать нуждающимся или животным.

Ранее «Известия» рассказывали, когда освящать кулич и яйца на Пасху и можно ли поминать усопших в день праздника.