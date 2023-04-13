Военный эксперт оценил ситуацию в Артемовске

Выпускать украинские подразделения из Артемовска (украинское название — Бахмут) никто просто так не будет. Об этом 13 апреля заявил «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Сейчас наши войска стараются окружить остатки артемовского гарнизона. Противник пытается деблокировать свою группировку — бьют и с юга, и с севера — но у него ничего не получается. Добровольцы-вагнеровцы и десантники сообща и спокойно делают свое дело. С каждым днем вырваться из города боевикам будет всё труднее и труднее. И дело не только в потерях и проблемах с обеспечением и боекомплектом, которые в образовавшемся мешке есть. За нас играет и то, что световой день растет, ночное время сокращается, а только в темное время суток они могут что-то подкинуть в город», — сказал он.

По словам эксперта, сейчас у Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось два пути: или сдаваться, как это было в Мариуполе, или погибать.

«Артемовск стоил украинской стороне очень дорого — ежемесячно они теряли тысячи человек только убитыми, Артемовск для них знаковый город. Тут, как и при обороне Донецкого аэропорта, играет большую роль политическая составляющая. Потеря города для киевского режима будет в том числе и идеологическим поражением. Но, как бы они не старались, в ближайшее время мы увидим агонию артемовского гарнизона. Наша победа неминуема», — сказал Дандыкин.

Также эксперт отметил, что большие потери ВСУ в Артемовске сказываются и на организации украинского контрнаступления.

«Сейчас украинские власти заявили, что его (контрнаступление. — Ред.) перенесли на лето. Хотя, по-моему, они должны начать через пару-тройку недель, когда подсохнет земля. Тем не менее, уже сейчас понятно, что оно не будет таким, как могло бы. В Артемовске они потеряли очень много наемников и хорошо подготовленных людей из спецподразделений. Заменить их некем», — заключил он.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-десантные войска России блокируют возможности для отступления украинских подразделений из Артемовска.

По его словам, на донецком направлении штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжали боевые действия высокой интенсивности по вытеснению украинских боевиков из центральных кварталов города.

Также 13 апреля советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что группировка ВСУ на западных окраинах Артемовска почти полностью блокирована.

12 апреля сотрудники ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три городских квартала Артемовска. По словам Конашенкова, подразделения десантников сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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