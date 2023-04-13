Укрывавший Трепову Касинцев вернулся домой в сопровождении ФСИН

Дмитрий Касинцев, укрывавший Дарью Трепову, обвиненную в совершении теракта, доставлен домой сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом 13 апреля сообщил корреспондент «Известий».

Там мужчина будет отбывать домашний арест. При этом Касинцев не стал отвечать на вопросы корреспондента и молча проследовал в квартиру.

О том, что суд отправил Касинцева под домашний арест, стало известно ранее в этот день. Ему предъявляют обвинения по ст. 205.6 «Несообщение о преступлении» УК РФ.

По данным следствия, мужчина знал о причастности Треповой к взрыву в кафе Санкт-Петербурга до того, как она оказалась у него в квартире на улице Федора Абрамова. Однако он пустил ее домой и скрывал, не сообщив об этом правоохранительным органам.

До этого, 6 апреля, источник «Известий» сообщил, что Касинцев является свидетелем в деле о взрыве в кафе. Он заявил, что не знал о готовящемся взрыве, а девушку принял у себя из-за добродушия.

2 апреля Трепова пришла на творческий вечер военкора Владлена Татарского в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга. Она представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, позже сработавшее в руках мужчины. В результате взрыва Татарский погиб, пострадали десятки человек.

Трепову задержали 3 апреля, после чего этапировали в Москву для избрания меры пресечения. 4 апреля Басманный суд столицы арестовал девушку на два месяца.

Ей предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку»; «Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой»).