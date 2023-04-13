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Жителя Швеции обвинили в сборе информации об объектах обороны

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Markku Ulander
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Окружной суд шведского города Упсала предъявил обвинение 52-летнему мужчине по подозрению в сборе секретной информации об объектах обороны Швеции. Об этом 13 апреля сообщил на своем сайте телеканал SVT.

Как отметил старший прокурор Ларс Хедвалл, обвинение стало частью расследования нескольких дел, которые велись долгое время.

По данным обвинения, мужчина не только владел секретной информацией, но также рассылал ее и размещал на онлайн-форуме.

«Информация является конфиденциальной, а преступление относится к тяжким, поскольку существует риск для безопасности Швеции, если иностранная держава получит эту информацию», — добавил прокурор.

Защита обвиняемого заявила, что все обвинения он отрицает.

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В ноябре 2022 года шведская прокуратура во время спецоперации спецслужб «Копье» задержала по подозрению в шпионаже против Швеции и еще одной страны супружескую пару из России.

Супруги, которым больше 60 лет, были совладельцами нескольких компаний, в том числе фирмы, занимавшейся торговлей промышленным оборудованием. В 1999 году они получили в Швеции постоянный вид на жительство, а около 10 лет спустя стали шведскими подданными.

Преступления, которые вменяются им в вину, по данным СМИ, заключались во «встречах с деловыми контактами/поставщиками».

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