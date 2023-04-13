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Bloomberg создала модель ИИ для написания заголовков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Компания Bloomberg разработала собственную модель искусственного интеллекта, которая умеет писать заголовки. Об этом 13 апреля сообщает телеканал CNBC.

«Гигант финансовой информации говорит, что Bloomberg GPT, его внутренняя модель искусственного интеллекта, может более точно отвечать на такие вопросы, как «кто генеральный директор Citigroup Inc?», оценивать, являются ли заголовки отрицательными или положительными для инвесторов, и даже писать заголовки на основе коротких рекламных объявлений», — указано в публикации.

Платформу планируется внедрять через программное обеспечение для терминалов. Телеканал подчеркивает, что создание подобного ИИ ярко демонстрирует то, что разработчики подобных программ могут найти применение в любой сфере для автоматизации задач, на которые ранее приходилось тратить человеческие ресурсы.

В Bloomberg считают результаты, показанные их ИИ, обнадеживающими, в частности, в оценке полезности заголовка для финансовых перспектив компании, определении важных имен в документах и в ответах на базовые бизнес-вопросы.

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Ранее в этот день руководитель направления продаж «Авито Работы» Роман Губанов в беседе с «Известиями» заявил, что в этом году нейросети могут внедриться в целый ряд профессий, в том числе IT, журналистику, преподавание и другие. По словам эксперта, важным игроком здесь стал чат-бот ChatGPT, выпущенный на рынок компанией американского предпринимателя Илона Маска в конце 2022 года. По мнению эксперта, данная разработка сможет внедриться в деятельность в нескольких сферах.

В конце марта в компании T.Hunter рассказали «Известиям», что возможности чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT начали использовать мошенники. Они практикуют рассылку первых фишинговых писем, составленных с помощью этого инструмента.

ChatGPT — бот с искусственным интеллектом, который разработала компания OpenAI. Он умеет вести беседу, давать ответы на заданные вопросы, а также править и создавать компьютерный код и даже стихи и песни.

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