В УПЦ совершили первый с 1917 года чин мироварения

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) впервые более чем за 100 с лишним лет самостоятельно осуществила чин мироварения. Об этом 13 апреля сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

«Предстоятель УПЦ [митрополит Онуфрий] за божественной литургией в Великий четверг возглавил первый с 1917 года чин мироварения», — отмечено на сайте организации.

Литургию митрополит Онуфрий возглавил в соборном храме Пантелеимоновского женского монастыря в Феофании в Киеве и за богослужением освятил миро.

Таинство мироварения является прерогативой исключительно автокефальных (независимых от других) поместных церквей. До этого УПЦ получала миро из Москвы, однако в ноябре 2022 года Священный синод УПЦ принял решение о самостоятельном мироварении.

Миро — специально приготовленное и освященное масло, которое используется при таинстве миропомазания, а также при освящении вновь построенных храмов. В Русской православной церкви (РПЦ) торжественный чин мироварения совершают на Страстной неделе Великого поста, его освящение происходит в Великий четверг перед Пасхой.

11 апреля Волынский областной совет на северо-западе Украины запретил деятельность канонической УПЦ на территории региона. Депутаты проголосовали единогласно.

Власти Украины продолжают преследование УПЦ. Днем ранее власти Ровненской области запретили каноническую УПЦ, аналогичное решение было принято и во Львовской области.

В марте ситуация обострилась вокруг Киево-Печерской лавры. Сообщалось, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». В декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было возбуждено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.