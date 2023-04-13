WSJ допустила утечку секретных документов Пентагона по неосторожности
Секретные документы Пентагона могли быть утеряны по неосторожности. Об этом 13 апреля сообщила газета The Wall Street Journal.
«Следователи не исключили того, что публикация документов была поддерживаемой из-за рубежа разведывательной операцией, составленная так, чтобы выглядеть как утечка, или что секретная информация каким-то образом была утеряна из-за неосторожного обращения и позже опубликована людьми, не имеющими доступа к ней», — говорится в публикации.
Приоритетной же версией остается внутренняя утечка из силовых ведомств США.
«Власти рассматривают явное раскрытие секретных материалов, связанных с конфликтом на Украине, как внутреннюю утечку. Большая часть более чем из 60 документов, если они подлинные, по-видимому, идет из оперативного центра Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и объединенного комитета начальников штабов Пентагона», — сообщила газета.
Внимание следователей привлекло то, что попавшие в Сеть документы были распечатаны и сложены дважды. Их сфотографировали на фоне различных предметов, таких как журнал об охоте, нож и тюбик клея. По данным издания, ФБР пытается использовать эти зацепки для расследования утечки.
Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.
8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки. По данным источника The Washington Post, часть документов была подготовлена зимой для председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных. При этом доступ к секретной информации имели «сотни, если не тысячи» сотрудников военного ведомства.
Позднее, 10 апреля, агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.
Тогда же газета Politico отмечала, что Вашингтон пытается урегулировать ситуацию с утечкой данных. Представители американских разведслужб, Госдепа и Пентагона обратились к иностранным коллегам, чтобы развеять их опасения.
13 апреля президент США Джо Байден заявил, что министерство юстиции Соединенных Штатов и разведсообщество ведут полномасштабное расследование утечки материалов Пентагона, уже приближаясь к раскрытию дела.