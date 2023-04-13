У электромобиля Skywell появилась новая комплектация в России

Электрический кроссовер Skywell ET5 стал доступен на российском рынке в новой комплектации Luxury+. Об этом сообщается в пресс-релизе дистрибьютора китайской марки, поступившем в редакцию «Известий» 13 апреля.

Ключевые отличия нового варианта оснащения — система контроля слепых зон и четыре камеры кругового обзора. Цена Skywell ET5 в топ-оснащении — 5 млн 50 тыс. рублей, тогда как самая доступная версия сейчас стоит 3 млн 980 тыс.

Продажи единственной модели марки Skywell стартовали в России в октябре прошлого года. ET5 — электрический кроссовер габаритами 4698×1908×1696 мм, с колесной базой 2800 мм.

Он оснащен одним электрическим мотором, позволяющим разгоняться до 100 км/ч за 7,9 с. Максимальная скорость ограничена на 150 км/ч. Заряда батареи емкостью 72 кВт·ч должно хватить на 520 км по циклу NEDC (400 км по циклу WLTP).

11 января стало известно, что Skywell ET5 получил только одну звезду за безопасность в китайском тесте C-NCAP. При боковом столкновении центральная стойка автомобиля ушла далеко в салон. В результате EТ5 набрал 0 баллов из 16 возможных.

Что касается безопасности пассажиров Skywell ET5, то лобовое столкновение было признано неплохим. Кроме того, функции помощи водителю в обеспечении безопасности машины были признаны неудовлетворительными.