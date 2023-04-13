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Джейми Фокс попал в больницу со съемок фильма «Снова в деле»

Актера Джейми Фокса госпитализировали со съемок фильма «Снова в деле» с Кэмерон Диас
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Фото: Global Look Press/IMAGO/mpi04
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Американского актера Джейми Фокса госпитализировали со съемок комедийного боевика «Снова в деле», где его партнершей по фильму стала Кэмерон Диас. На съемочной площадке в последний раз его видели в начале недели, пишет в четверг, 13 апреля, Daily Mail со ссылкой на дочь артиста Коррин Фокс.

По ее словам, 55-летний актер был доставлен в больницу из-за «неизвестного заболевания».

«Мы хотели поделиться тем, что у моего отца, Джейми Фокса, возникло медицинское осложнение. К счастью, благодаря быстрым действиям и отличному уходу он уже на пути к выздоровлению», — заявила она.

Однако источник, близкий к окружению артиста, сообщил о более серьезных проблемах со здоровьем у артиста. Он рассказал, что Фокс потерял сознание и не выходил на связь практически сутки. Члены его семьи экстренно прилетели в Атланту, чтобы попасть к актеру в больницу.

В настоящее время съемки фильма с участием Фокса приостановлены до улучшения его состояния, пишет «Газета.Ru».

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Ранее, в конце декабря, Daily Mail сообщала, что Кэмерон Диас впервые заметили на съемках фильма «Снова в деле» в Лондоне после восьмилетнего перерыва в карьере. О том, что Диас вернется в кинематограф еще в июне написал Фокс в своем Twitter.

«Снова в деле» — романтическая комедия от Netflix. Вместе с Диас и Фоксом в ленте снимается актер Том Брэди. Режиссер картины — Сет Гордон, известный по фильмам «Парки и зоны отдыха», «Офис», «Поймай толстуху, если сможешь» и «Несносные боссы».

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