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Метеоролог назвал возможные причины «белого дождя» в Белгородской области

Метеоролог Шувалов: «белый дождь» в Белгородской области может быть вызван пыльцой растений или пылью
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Фото: Соцсети
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Так называемый «белый дождь», который прошел в Белгородской области, может быть связан с пыльцой растений или пылью, которые принесло ветром из других регионов. Об этом «Известиям» 13 апреля рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Нужно более внимательно посмотреть на состав этого «белого дождя». Скорее всего, это связано с занесением в регион пыльцы с цветущих садов — сейчас потоки ветра выстроены так, что они идут с юго-востока и востока на Белгородскую область, где-то со Ставрополья», — высказал предположение Шувалов.

При этом он исключил версию, что данное явление может быть связано с пеплом от извержения вулкана на Камчатке.

«Нет ни малейших оснований так считать, потому что траектория потоков воздушных масс, их распространение и досягаемость до Белгорода сводит такую вероятность к нулю», — отметил Шувалов.

Ранее в этот день жители Белгорода в соцсетях публиковали фото и видео с последствиями необычного дождя, после которого на автомобилях оставались белые капли и разводы, на одежде люди замечали белые следы от капель.

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Как рассказал «РИА Новости» директор Инжинирингового центра Белгородского государственного университета (БелГУ) Иван Никулин, ученые провели анализ осадков и выяснили, что существует вероятность, что это вулканический пепел с Камчатки.

Вулкан Шивелуч активизировался в ночь на 11 апреля. В ближайших населенных пунктах начались пеплопады. Вулкану присвоили «красный» код авиационной опасности. В пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что поселок Ключи накрыл сильнейший за последние 60 лет пеплопад.

Позднее в Сети появилось видео последствий извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. В нем показан ближайший к вулкану населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Он находится в 50 км от Шивелуча. Поселок засыпан вулканическим пеплом, его слой составляет несколько сантиметров.

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