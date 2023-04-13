Жилой дом и два автомобиля сгорели в Новосибирской области
Крупный пожар ликвидировали в поселке Садовом в Новосибирской области. Огонь уничтожил частный дом и два автомобиля.
По данным ведомства, площадь горения составила 240 кв. м. Огонь охватил гараж, баню и сарай, где находились горючие материалы. В жилом доме произошло частичное обрушение кровли и перекрытий. Об этом сообщает Sib.fm.
Одновременно с ликвидацией возгорания пожарные боролись с возможным переходом огня на соседние дома. Из горящего здания вынесли пропановый баллон. Ликвидировать пожар удалось в течение часа, в тушении участвовали 27 человек и семь единиц техники.
В Новосибирске за прошлую неделю пожарные ликвидировали 52 пожара. Основная часть возгораний связана с уборкой территорий и сожжением мусора.