Внедорожник провалился в яму на парковке в Липецке
Внедорожник Toyota Land Cruiser провалился в яму на парковке у дома № 16 на улице Балмочных в Липецке. Об этом сообщили очевидцы происшествия, пишет LipetskMedia.
По их словам, автомобиль был припаркован у края забора, за которым был вырыт котлован под строительство нового жилого дома. Земля осыпалась вместе с плиткой, уложенной на парковке.
Как отмечает GOROD48, еще утром в домовом чате автомобилистов предупреждали о трещине, появившейся на парковке.
Владелица внедорожника заявила, что рассматривает возможность обратиться в суд с требованием компенсации. Ответчиком по такому иску может стать компания, которая роет котлован под строительство многоэтажки.
Ранее в апреле сообщалось, что в России создадут цифровую карту аварийности на дорогах. Специалисты выделят на ней самые опасные зоны вождения автомобилей и самокатов. Разработкой решения занимается провайдер Simble.