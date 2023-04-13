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Объявлены имена артистов — участников VK Fest этим летом

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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VK Fest объявил имена почти 100 артистов, которые выступят этим летом на самом популярном фестивале страны. Это музыканты, хиты которых больше всего популярны среди пользователей «ВКонтакте», постоянные участники чартов «VK Музыки», знаменитые рэп-исполнители, герои альтернативной сцены и восходящие звезды. Встретиться с любимыми артистами смогут сотни тысяч зрителей в 5 городах страны.

В московском парке Горького и петербургском парке 300-летия в течение двух дней зрителей порадуют более 80 популярных артистов. Перед ними выступят ANNA ASTI, JONY, Клава Кока, Элджей, Big Baby Tape, Хаски, HammAli & Navai, Zivert, Jah Khalib, Seville из Artik & Asti, FEDUK, Dabro, Лолита, L’One, Boulevard Depo, MOT, OG Buda, Ёлка, ИВАНУШКИ International, MIA BOYKA, Ramil’, Mary Gu, LOVV66, GAYAZOV$ BROTHER$, CHEBANOV, Aarne, DAASHA, Zventa Sventana, Платина, Filatov & Karas, IOWA, Biicla, ANIKV, Ваня Дмитриенко, КУОК, Markul, а также ELMAN, Andro, Gafur.

Кроме того, в Москве и Петербурге на фестивале свои хиты и новинки представят SALUKI, Люся Чеботина, Ольга Серябкина, XARISTA, HELLA HILLZ, «Три дня дождя», Антоха МС, Мэйби Бэйби, Wildways, Эрика Лундмоен, Kamazz, Коста Лакоста, VERBEE, Тося Чайкина, ЛАУД, PALC, Green Apelsin, LYRIQ, Luverance, Никита Киоссе и Фейгин, Наша Таня, Тима Акимов, HOLLYFLAME, «видеокассета твоих родителей», «мытищи в огне», КРИМИ КРАЙ, «нееет, ты что», Levandowskiy, 3.56 am, Myqeed, ISMA и Basiaga.

На Медальной площади в Олимпийском парке «Сириуса» выступят Леонид Агутин, Клава Кока, Мари Краймбрери, DJ SMASH, Султан Лагучев, Коста Лакоста и Звонкий. В новосибирском парке «Арена», а также на набережной Цесаревича во Владивостоке создавать атмосферу праздника будут всеми любимый рэп-исполнитель Баста и один из главных шоумейкеров Эльдар Джарахов. Кроме того, в Новосибирске гостями фестиваля станут Seville из Artik & Asti и дип-хаус-проект Filatov & Karas, а во Владивостоке — иконы поп-сцены Mary Gu и MIA BOYKA. Список артистов будет пополняться.

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK:

«VK Fest — один из самых громких наших проектов. Каждый год мы создаём его вместе со слушателями. С помощью собственных технологий и рекомендательных систем мы формируем лайнап, который основан на предпочтениях всех пользователей «VK Музыки». Благодаря этому у нас получается собрать максимально разнообразный список самых популярных артистов: современных исполнителей хип-хопа, рока, альтернативных жанров и, конечно, музыкантов, которых давно знает и любит вся страна. Каждый гость VK Fest найдет любимого артиста и сможет познакомиться с новыми героями музыкальной сцены. До встречи на фестивале!»

Список исполнителей будет пополняться. Позже будут представлены другие артисты, а также известные спикеры и блогеры. В 2023 году VK Fest станет самым громким развлекательным событием лета — он будет длиться целый месяц и пройдет в пяти городах страны. Во Владивостоке фестиваль состоится 17 июня, в Новосибирске — 24 июня, в Санкт-Петербурге — 1 и 2 июля, в «Сириусе» (Сочи) — 8 июля, в Москве — 15 и 16 июля.

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