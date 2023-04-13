Ржавые боеприпасы времен ВОВ обнаружили на стройке в Петербурге

Рабочие обнаружили три предмета, похожих на боеприпасы времен Великой Отечественной войны, на стройплощадке в Московском районе Санкт-Петербурга. Опасные предметы изъяли взрывотехники ОМОН.

Информация о находке поступила 12 апреля с улицы Парковой. По данным Росгвардии, работы на стройплощадке были приостановлены в связи с обнаружением боеприпасов, покрытых ржавчиной. Специалисты изъяли снаряди и уничтожили их на специализированном полигоне. Об этом сообщает телеканал «78».

Еще один боеприпас, идентифицированный как граната Ф-1 с запалом Ковешникова, нашел местный житель на Ленинском проспекте. А в Волхове взрывотехники опознали артиллерийский снаряд калибра 105 мм.

В Рязани местный житель обнаружил авиабомбу в районе Южного промузла. На корпусе присутствовали следы коррозии, а хвостовое оперение было деформировано.