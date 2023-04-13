Гострудинспекция начала проверку после пожара на заводе в Дзержинске
Гострудинспекция Нижегородской области начала проверку по факту пожара на заводе в Дзержинске, в результате которого пострадал человек. Об этом ведомство сообщает 13 апреля в своем Telegram-канале.
«Выясняются обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая при пожаре на улице Лермонтова в городе Дзержинске 13 апреля 2023 года», — говорится в сообщении Трудинспекции.
Как уточняет ИА «НьюсНН», на территории завода загорелся грузовой автомобиль Iveco и две автоцистерны. Пострадал один из работников предприятия. Мужчину госпитализировали с ожогами 50% тела. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
В тушении огня были задействованы 40 сотрудников МЧС и девять единиц техники. Обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются.
11 апреля сообщалось, что в Пермском крае организована проверка по факту гибели двух рабочих одного из предприятий. Мужчины получили травмы, несовместимые с жизнью, при обращении с пиролизной печью.