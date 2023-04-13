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Die Welt: ЕК придется вернуть России замороженные активы ЦБ после окончания конфликта

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Юристы Еврокомиссии (ЕК) сделали вывод, что замороженные в Евросоюзе (ЕС) активы Банка России придется вернуть по завершении конфликта на Украине. Об этом 13 апреля рассказала немецкая газета Die Welt со ссылкой на конфиденциальный документ ЕК.

«Еврокомиссия приходит к отрезвляющему выводу, что замороженные резервы нельзя трогать, поскольку однажды, когда <спецоперация> закончится, их придется вернуть России», — отметили в публикации.

В материале сообщается, что с юридической точки зрения активы ЦБ России передать Украине не представляется возможным.

Согласно информации источников газеты, знакомых с планами ЕС, сложность также заключается в поиске российских резервов за границей, поскольку они хранятся на многих счетах, которые иногда трудно связать с ЦБ России.

Еврокомиссия предполагает инвестировать замороженные резервы российского ЦБ в европейские гособлигации и ожидает годовой доход в размере 2,6%, по информации издания. Однако юридическая служба ЕС не ответила на вопрос о том, что делать, если Евросоюз при определенном развитии событий потеряет вложенные средства. Потери могут составить €4 млрд, уточняется в статье.

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Ранее, 11 апреля, стало известно, что Швейцария не будет накладывать дополнительные ограничения на российские активы.

В Москве неоднократно заявляли о нелегитимности и преступном характере замораживания российских активов.

Так, 10 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает заморозку активов РФ попранием международного права и посягательством на государственную и частную собственность, а также на основы мировой экономики.

В начале марта исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов сказал, что замороженные на Западе российские средства рано или поздно будут возвращены, любая форма их отъема противоречит нормам международного права.

Западные страны начали ужесточать санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе.

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