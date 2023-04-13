Двух мертвых медвежат нашли у гаражей в Красноярске
В Красноярске у гаражей на улице Лазо обнаружили трупы двух медвежат. Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.
Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, житель района, который нашел останки животных, не исключил, что их задрали собаки. Тела медвежат забрал ветнадзор на утилизацию.
Ранее в январе сообщалось, что в городе Кудрово Ленинградской области неизвестный украл кота по кличке Ролтик из зоомагазина, где тот проживал около пяти лет. Несмотря на объявления о пропаже, животное так и не нашли.