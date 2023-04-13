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Педагог назвала способ заинтересовать школьника домашним заданием

Педагог Прокина: для младшеклассника будет интереснее домашнее задание в игровой форме
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Чтобы заинтересовать младшеклассника и замотивировать на выполнение домашнего задания, нужно превратить процесс в игру. Об этом 13 апреля рассказала старший научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания кандидат педагогических наук Прасковья Прокина в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, для учеников начальной школы можно придумать небольшой квест, в конце которого ребенок получит приз, или предложить стать учителем и самому объяснить родителю тему урока.

«Для преодоления трудностей с выполнением задания по письму или русскому языку для мальчика можно разыграть историю, будто он — рыцарь и пишет послание «прекрасной даме», — посоветовала педагог.

Подросткам же, отметила эксперт, важно понимать, зачем они выполняют домашнее задание. Родители должны разговаривать с ребенком, быть в курсе его интересов и объяснять, как закрепление знаний повлияет на его будущее, в том числе профессиональное.

«К помощи для выполнения домашнего задания можно привлечь значимого взрослого. Например, дедушка работал инженером и готов увлекательно объяснить тему по физике или математике», — отметила Прокина.

Кроме того, указала кандидат педагогических наук, наказания не помогают в развитии познавательного интереса ребенка, чаще вызывая обратный эффект. При этом ребенку в любом возрасте важно получать похвалу и поддержку родителей, а доброжелательная атмосфера дома является ключевым фактором успешного выполнения домашнего задания.

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Ранее, 11 апреля, психолог и сооснователь детского сада «Infant School Хамовники» Наталия Дербенева рассказала, что избалованность ребенка — это не просто желание получить что-то без особых усилий, а повторение реакций, которые являются манипуляциями. В будущем это может создать трудности в общении с людьми и привести к потере мотивации.

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