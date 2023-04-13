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Женщина и ребенок отравились угарным газом в пятиэтажке в Волгограде

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В больницу Волгограда с отравлением угарным газом госпитализированы 40-летняя женщина и ее 11-летняя дочь. Об этом 13 апреля сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Вечером 12 апреля жительницы одной из квартир дома на улице Чуйкова, 39, почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь. Карета медиков доставила их в больницу скорой медпомощи № 25.

«Пациентки доставлены в детскую и взрослую токсикологию ГУЗ ГКБ СМП № 25 с диагнозом «отравление угарным газом». В настоящее время их состояние удовлетворительное», — прокомментировали в облздраве.

По информации источника агентства, причиной отравления стала неисправная газовая колонка. В настоящее время аварийная ситуация устранена, угрозы нет.

31 марта сообщалось, что в Быковском районе Волгоградской области угарным газом отравились женщина с тремя детьми, младшему из которых еще не исполнилось полутора лет. Причиной случившегося тоже стала неисправная газовая колонка.

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