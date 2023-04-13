В ГД внесли заявление о недопустимости репрессий против русскоязычных в Прибалтике

В Государственную думу внесен проект заявления «О недопустимости репрессивной политики руководства Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения». Соответствующий документ появился 13 апреля в Системе обеспечения законодательной деятельности.

«В странах Прибалтики давно проводится репрессивная политика и поощряются национализм и нетерпимость к русским. Нормой стали жестокие русофобские гонения, травля детей в школах и даже в детских садах, преследование журналистов, уничтожение культурного и мемориального наследия, подмена исторических фактов», — говорится в заявлении.

Депутатам Госдумы предложено выступить против любых проявлений дискриминации и потребовать от властей прибалтийских государств и поощряющих русофобию стран Запада соблюдать принципы международного права и прекратить ущемление фундаментальных прав русскоязычного населения.

Комитет по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал принять проект постановления и предложил включить его в повестку дня 18 апреля.

Ранее, 4 апреля, сейм Литвы проголосовал за запрет гражданам России приобретать недвижимость в стране. За принятие решения проголосовали 76 депутатов, против — 13, воздержались 34 парламентария.

До этого, 17 марта, Латвия запретила въезд 35 гражданам РФ. В их число вошли актеры, блогеры, политологи и телеведущие.

9 марта стало известно о том, что Москва ввела санкции против 144 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, наиболее враждебно настроенных по отношению к РФ.

Ранее, 20 января, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Европа, несмотря на негативные для себя последствия, продолжает абсурдную и бессмысленную санкционную политику против России. По его словам, не откажут себе в удовольствии принять новый пакет санкций Польша и страны Балтии — члены ЕС, «особенно страдающие русофобией».

7 сентября 2022 года Литва, Латвия и Эстония договорились об ограничении на передвижение граждан РФ через границы с Россией и Белоруссией. Отмечалось, что исключение сделают для дальнобойщиков, дипломатов, членов их семей и для граждан, въезжающих в прибалтийские страны по гуманитарным причинам.