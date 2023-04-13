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Курортный поселок Шерегеш в Кузбассе получит статус города

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Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
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Поселок Шерегеш в Кемеровской области получит статус города. Об этом сообщил в четверг, 13 апреля, губернатор региона Сергей Цивилев.

«Сегодня мы презентуем начало строительства в Шерегеше. До этого я дал команду переводить его из ПГТ (поселок городского типа. — Ред.) в город. <…> Не может курорт мирового уровня быть «ПГТ Шерегеш», — сказал Цивилев на выездном заседании Совета Федерации.

Он рассказал, что, после того как поселок получит статус города, в нем будет проведена реновация. На месте старых домов появятся новые здания. Также построят широкие дороги и пешеходные тротуары.

Кроме того, в планах региональных властей к 2024 году создать в Шерегеше особую экономическую зону, что повысит интерес инвесторов к данной территории. Все проекты по развитию курорта должны быть реализованы к 2035 году.

«До 2035 года город Шерегеш будет чисто туристическим городом», — добавил губернатор.

Поселок был основан 1914 году для разработки месторождения железной руды. Сейчас это один из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. За предыдущий горнолыжный сезон его посетило более 2 млн человек, в текущем сезоне число туристов уже превысило 1 млн.

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Ранее, 8 апреля, сообщалось, что спрос на горнолыжные курорты России за зимний сезон увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом. Наиболее востребованным курортом стала Красная Поляна — на нее пришлось 58% продаж туров. Еще 20% туристов выбрали для отдыха Домбай, что гораздо больше, чем в прошлом году. С 1 до 10% выросла доля продаж Приэльбрусья, и с 1 до 4% — Шерегеша. Также резко вырос спрос на поездки в Архыз.

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