Жители Приангарья рассказали о взрывных работах у скал с петроглифами

Жители села Белоусово Иркутской области рассказали о том, что уникальный археологический объект — Тальминские писаницы оказался под угрозой исчезновения. В тайге на берегу реки Тальмы, в непосредственной близости от скал с петроглифами, ведутся взрывные работы. В связи с этим памятнику может грозить полное уничтожение.

Как пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на активистов из «Народного фронта», они получили видеозапись, подтверждающую, что недалеко от скал с древними рисунками размещено около 100 скважин со взрывчаткой. Там же можно заметить отпечатки траков и поломанные деревья. Следы спецтехники ведут к полевому лагерю геологоразведочной компании.

В пресс-службе движения рассказали, что жители не раз обращались в различные инстанции, факты производства подтвердила региональная служба по сохранению историко-культурного наследия, однако бурение и взрывные работы по-прежнему ведутся. Причем, по словам местных жителей, эти работы проводят в ночные часы, чтобы «скрыть масштабы незаконной деятельности».

Соответствующее обращение передано в региональную прокуратуру.