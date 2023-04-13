Генпрокуратура инициировала проверку видео с предполагаемым убийством украинского пленного

Генеральная прокуратура России начала проверку размещенного в интернете видеоролика с предполагаемым убийством украинского военнослужащего. Об этом 13 апреля говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

«Генпрокуратурой России инициирована проверка фото- и видеоматериалов, содержащих, предположительно, сцены убийства якобы украинского военнослужащего», — отметили в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре добавили, что на кадрах летом неизвестный человек в камуфляжной форме убивает неизвестного военнослужащего при помощи ножа.

Указанные материалы направлены в следственные органы для организации проверки.

«Ход и результаты проверки поставлены в Генпрокуратуре России на контроль», — заключили в ведомстве.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал проверить подлинность распространившихся в Сети кадров с обезглавливанием военнослужащего. Он подчеркнул, что «мы живем в мире фейков», поэтому «нужно проверить достоверность этой съемки».

В конце марта глава управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк заявил о 91 доказанном факте вины ВСУ в насильственном исчезновении военных во время спецоперации, а также о произвольном задержании людей силами украинской армии.

Кроме того, Тюрк сообщил о случаях сексуального насилия со стороны солдат Украины.

В том же месяце постпред России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов также указывал на замалчивание Западом преступлений украинской стороны. Западные СМИ и правозащитные организации игнорируют нарушения украинскими военными норм и принципов ведения боевых действий, отметил дипломат.

Специальная военная операция по защите Донбасса о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается.