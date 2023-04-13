СК начал проверку после ДТП с участием автобуса в Буденновске
В Ставропольском крае организована доследственная проверка по факту столкновения рейсового автобуса с легковушкой. Об этом региональное СУ СКР сообщает в четверг, 13 апреля.
«Вечером 12 апреля в городе Буденновске на пересечении улиц Пушкинская и Мира водитель легкового автомобиля, выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автобусом», — говорится в сообщении ведомства.
Автобус следовал по маршруту Ставрополь – Дербент. В момент ДТП в его салоне находились 20 пассажиров, они не пострадали. Как уточняет NewsTracker, травмы получила пассажирка легкового автомобиля.
По факту столкновения организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В частности, будет проверено соблюдение перевозчиком требований безопасности. Все обстоятельства устанавливаются.
12 апреля сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» в Тульской области столкнулись два пассажирских автобуса. В результате пострадали пять человек.