В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы в школе

В отношении подростка, открывшего стрельбу из пневматического пистолета в центре образования в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщили в четверг, 13 апреля, в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего ученика 9-го класса одной из школ города по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, подросток несколько раз выстрелил в сторону двух школьников у остановки рядом со школой. Затем он ранил еще трех учеников уже в здании самого учебного заведения.

В результате инцидента пострадали пятеро детей. Их всех отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, а также устанавливаются причины, способствовавшие совершению преступления подростком. Прокуратура Калининского района поставила на контроль ход и результаты расследования.

Как сообщали ранее «Известия», стрельба произошла 13 апреля в школе № 633 на проспекте Науки. Предварительно, все пострадавшие — одноклассники подростка. Сам злоумышленник назвал произошедшее шуткой. Также известно, что подросток состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних из-за кражи.