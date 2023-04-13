Больницы и роддома отмывают от пепла в камчатских Ключах
На Камчатке в поселке Ключи начали ликвидировать последствия пеплового выброса вулкана Шивелуч. Сотрудники пожарно-спасательной части КГКУ «ЦОД» особое внимание уделяют социально значимым объектам.
Так, огнеборцы промыли фасады районной больницы, убрали территорию. В первую очередь они прочистили хирургический корпус и родильное отделение. Ведутся работы по очистке от снега и пепла территорий всех поселковых социальных объектов, пишет ИА KamchatkaMedia.
В Ключи привезли газоанализаторы, при помощи которых на местах ведется мониторинг экологической обстановки. В населенных пунктах организован подвоз чистой воды, работают пункты выдачи медицинских масок.
Вулкан Шивелуч активизировался в ночь на 11 апреля. В ближайших населенных пунктах начались пеплопады. Вулкану присвоили красный код авиационной опасности. В пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что поселок Ключи накрыл сильнейший за последние 60 лет пеплопад.