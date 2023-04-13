СМИ узнали о намерении ФРГ разрешить Польше передачу Украине МиГ-29

Правительство Германии намерено разрешить Польше передать Украине истребители советской разработки МиГ-29, переданные Варшаве в годы ГДР. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила на своем сайте немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник.

Правительство не видит принципиальной проблемы в этой поставке, так как это лишь пополнит парк военных самолетов на Украине, говорится в публикации.

Как уточняется, решение должно быть принято уже в четверг, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Речь идет о передаче пяти истребителей МиГ-29.

О том, что Варшава запросила у Берлина разрешение на передачу истребителей Киеву, стало известно ранее в четверг. Запрос польской стороны получило немецкое правительство.

Ранее, 11 апреля, министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что решение западных стран по возможной передаче боевых самолетов Украине может быть принято до лета. Он не исключил этого после поставок МиГ-29 в Польшу и Словакию.

Днем ранее минобороны Болгарии опровергло сообщения СМИ о планах передать Украине истребители МиГ-29. Отмечалось, что переговоров по данному вопросу с Украиной не ведется.

Президент Польши Анджей Дуда в середине марта на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским объявил о готовности своей страны поставить на Украину четыре боевых самолета советской разработки, а в будущем — и всего своего парка истребителей МиГ-29 того же производства: это 30 самолетов.

Также в марте стало известно, что Братислава передаст Киеву истребители МиГ-29 и два ЗРК «Куб». Соответствующее соглашение подписали министр обороны Словакии Ярослав Надь и посол Украины в республике Мирослав Кастран.

Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. РФ считает, что поставляемая военная техника не поможет украинским войскам провести наступление и станет законной целью для ВС России.

О начале проведения СВО было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны военных Украины.