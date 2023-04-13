Реклама
Прямой эфир
Туризм
Курортный поселок Шерегеш в Кузбассе получит статус города
Спорт
Теннисист Рублев победил Хачанова в матче третьего круга АТР «Мастерс»
Общество
В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы в школе
Мир
Байден сообщил о приближении к раскрытию дела об утечке материалов Пентагона
Мир
СМИ узнали о слежке Вашингтона за генсеком ООН
Общество
Суд освободил из-под стражи осужденного после пожара в «Зимней вишне» Генина
Спорт
Международный союз триатлона допустил россиян до соревнований
Мир
МИД РФ указал на рост антизападных настроений у молодежи в Африке
Мир
Китай ввел санкции против члена палаты представителей США Маккола
Мир
Сотни активистов заняли здание LVMH в Париже
Армия
Российские войска на донецком направлении уничтожили до 300 боевиков ВСУ за сутки
Политика
Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов детям
Происшествия
Подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в школе в Санкт-Петербурге
Сюжет:

СМИ узнали о намерении ФРГ разрешить Польше передачу Украине МиГ-29

Süddeutsche Zeitung: ФРГ разрешит Польше передать Украине МиГ-29 времен ГДР
0
Фото: Commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Германии намерено разрешить Польше передать Украине истребители советской разработки МиГ-29, переданные Варшаве в годы ГДР. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила на своем сайте немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник.

Правительство не видит принципиальной проблемы в этой поставке, так как это лишь пополнит парк военных самолетов на Украине, говорится в публикации.

Как уточняется, решение должно быть принято уже в четверг, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Речь идет о передаче пяти истребителей МиГ-29.

Гарантия безответственности: Варшава пообещала Киеву новые истребители
Как очередные поставки вооружения повлияют на ход СВО и о чем еще договорился Зеленский во время своего визита в Польшу

О том, что Варшава запросила у Берлина разрешение на передачу истребителей Киеву, стало известно ранее в четверг. Запрос польской стороны получило немецкое правительство.

Ранее, 11 апреля, министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что решение западных стран по возможной передаче боевых самолетов Украине может быть принято до лета. Он не исключил этого после поставок МиГ-29 в Польшу и Словакию.

Днем ранее минобороны Болгарии опровергло сообщения СМИ о планах передать Украине истребители МиГ-29. Отмечалось, что переговоров по данному вопросу с Украиной не ведется.

Президент Польши Анджей Дуда в середине марта на пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским объявил о готовности своей страны поставить на Украину четыре боевых самолета советской разработки, а в будущем — и всего своего парка истребителей МиГ-29 того же производства: это 30 самолетов.

Также в марте стало известно, что Братислава передаст Киеву истребители МиГ-29 и два ЗРК «Куб». Соответствующее соглашение подписали министр обороны Словакии Ярослав Надь и посол Украины в республике Мирослав Кастран.

Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне специальной военной операции (СВО) России по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. РФ считает, что поставляемая военная техника не поможет украинским войскам провести наступление и станет законной целью для ВС России.

О начале проведения СВО было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны военных Украины.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023