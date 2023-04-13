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Непомнящий проиграл Дин Лижэню в четвертой партии за звание ЧМ по шахматам

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Фото: ТАСС/EPA/RADMIR FAHRUTDINOV
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в четверг, 13 апреля, в Астане проиграл китайцу Дин Лижэню в четвертой партии за звание чемпиона мира по шахматам.

После игр счет стал равным — 2:2. Пятая партия пройдет 15 апреля и начнется в 12:00 мск. Непомнящий сыграет белыми.

Российскому гроссмейстеру 32 года. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он находится на втором месте, сейчас у него 2793 очка, а Дин Лижэнь в турнирной таблице находится на третьей строчке (2788).

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Накануне третья партия завершилась вничью на 30-м ходу.

10 апреля Непомнящий обыграл китайского гроссмейстера во второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Лижень сдался после 29 ходов.

9 апреля в первой игре турнира шахматисты согласились на ничью на 49-м ходу.

Победителем серии игр станет тот, кто первым наберет минимум 7,5 очков. Всего запланировано 14 партий. Если и после них будет ничья, то победителя выявит тай-брейк (четыре партии в быстрые шахматы).

Призовой фонд составляет €2 млн, победитель получает 60%, проигравший — 40%.

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