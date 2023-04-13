Благодатный огонь из Иерусалима привезут в Саратов

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Покровский собор Саратова. Огонь прибудет в воскресенье, 16 апреля, к Великой пасхальной вечерне, сообщает пресс-служба Саратовской епархии.

«На Великой пасхальной вечерне все присутствующие смогут зажечь от Благодатного огня свои свечи. Также существует благочестивая традиция принесения этого огня верующими в свои дома», — говорится в сообщении, которое приводит ИА «Взгляд-инфо».

Благодатный огонь по православной традиции сойдет 15 апреля. Место схождения — иерусалимский храм Воскресения Христова. Святой свет загорается в кувуклии (небольшой часовне внутри здания). Традиционно в храме проходит особая служба, посвященная чуду сошествия Благодатного огня.

В этот день объединяются священники нескольких православных конфессий. Доставку Благодатного огня в Россию организует Фонд Андрея Первозванного с 2003 года. Сразу по прибытии в московский аэропорт из Иерусалима огонь передают в храм Христа Спасителя и другие столичные храмы, а также представителям епархий. В этом году авиарейс прибудет вечером 15 апреля.