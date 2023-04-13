Суд Москвы взыскал с актрисы «Ранеток» почти 100 тыс. рублей за ущерб в ДТП

Тверской суд Москвы взыскал около 100 тыс. рублей с актрисы телесериала «Ранетки» Ольги Спиркиной за возмещение ущерба в ДТП, передает корреспондент «Известий» из зала суда в четверг, 13 апреля.

Известно, что бизнесмен Николай Демкин подал иск на артистку в конце 2022 года. Поводом для этого послужила авария, произошедшая в 2021 году. Тогда Спиркина въехала в автомобиль предпринимателя.

На данный момент его иск частично удовлетворен — Спиркина обязана выплатить 97 тыс. рублей, также с ее страховой компании «Ресо» суд взыскал 31,6 тыс. рублей в пользу Демкина.

Отмечается, что представитель истца и страховой компании в суд не явились.

Ранее, 15 февраля, с актрисы Анны Большовой сняли обвинения за то, что она сбила человека насмерть осенью 2022 года. Тогда в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказан будет сожитель погибшей — за оставление в опасности, так как по версии очевидцев женщина могла быть мертва до того, как на нее наехали — предположительно, ее забил мужчина.