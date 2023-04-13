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Российский снайпер рассказал о работе украинских биатлонисток в зоне СВО

Снайпер «Крестик»: биатлонистки Украины работают снайперами на херсонском направлении
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Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai
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Украинские биатлонистки работают снайперами на херсонском направлении. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил снайпер из добровольческого десантно-штурмового батальона «Сокол» с позывным Крестик.

По словам военного, согласно данным радиоперехвата переговоров противника, украинские спортсменки обстреливают позиции РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Он рассказал, что группы женщин-снайперов приезжают в зону боевых действий при поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские военные готовят им позиции, с которых они осуществляют обстрелы.

«Как нам известно, [сейчас на рубеже] их две и плюс еще один снайпер ВСУ. По информации, полученной в результате радиоперехвата, нам стало известно, что это команда бывших биатлонисток», — сказал снайпер «РИА Новости».

Он также отметил, что снайперы Украины на том участки используют крупнокалиберный снайперский комплекс западного образца. Доброволец подчеркнул, что вооружение очень мощное.

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Ранее, 12 апреля, Минобороны сообщило, что снайперы Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ ежедневно противостоят диверсионно-разведывательным группам противника, не позволяя им пересечь реку Днепр в Херсонской области и высадиться на левом берегу. Отмечается, что, как правило, боевиков ВСУ уничтожают на дальних подступах, расстояние до которых может достигать 1 тыс. м.

5 апреля корреспондент «Известий» Наталия Графчикова пообщалась со снайперами ВС РФ в Херсонской области. Во время беседы один из бойцов заявил, что самое главное в их деле — терпение. По его словам, однажды ему пришлось находиться на позиции практически без движения двое суток.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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