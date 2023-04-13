Глава сельсовета в Приамурье лишился поста из-за утраты доверия

В Амурской области сняли с должности главу Желтояровского сельсовета Свободненского района. Причина — утрата доверия к чиновнице.

Прокуратура установила, что Зинаида Куликова издавала незаконные распоряжения о выплате премий самой себе. Таким способом она «заработала» более 86 тыс. рублей.

Свободненский городской прокурор также потребовал от суда признать незаконным бездействие сельсовета, который не принял решение досрочно прекратить полномочия главы органа из-за нарушения законодательства о противодействии коррупции.

Как отмечает Амурская служба новостей, Свободнений городской суд в январе отказал в удовлетворении иска прокуратуры. Решение было обжаловано. Апелляционная инстанция изучила обстоятельства вдела и заняла сторону прокурора. В итоге решение горсуда отменили, а иск прокуратуры удовлетворили — полномочия главы Желтояровского сельсовета прекращены из-за утраты доверия.

ИА PriamurMedia уточняет, что Зинаида Куликова занимала должность главы Желтояровского сельсовета Свободненского округа с 2016 года. Согласно налоговой декларации, опубликованной на сайте сельсовета, в 2021 году она заработала порядка 894 тыс. рублей. У чиновницы в собственности земельный участок 2,1 тыс. кв. м и половина участка площадью 286 тыс. кв. м. Также ей принадлежит квартира площадью 58,5 кв. м.