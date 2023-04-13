Реклама
Прямой эфир
Туризм
Курортный поселок Шерегеш в Кузбассе получит статус города
Спорт
Теннисист Рублев победил Хачанова в матче третьего круга АТР «Мастерс»
Общество
В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы в школе
Мир
Байден сообщил о приближении к раскрытию дела об утечке материалов Пентагона
Мир
СМИ узнали о слежке Вашингтона за генсеком ООН
Общество
Суд освободил из-под стражи осужденного после пожара в «Зимней вишне» Генина
Спорт
Международный союз триатлона допустил россиян до соревнований
Мир
МИД РФ указал на рост антизападных настроений у молодежи в Африке
Мир
Китай ввел санкции против члена палаты представителей США Маккола
Мир
Сотни активистов заняли здание LVMH в Париже
Армия
Российские войска на донецком направлении уничтожили до 300 боевиков ВСУ за сутки
Политика
Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов детям
Происшествия
Подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в школе в Санкт-Петербурге

Новую остановку оборудуют на юге Тамбова

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новую остановку разместят на юге Тамбова, ее оборудуют по адресу улица Красноармейская дом 6. Такое решение приняли после обращения местных жителей, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

Граждане попросили сделать остановку, поскольку расстояние между остановочными пунктами «Докучаева» и «Динамо» довольно большое. Между ними расположено много домов и обширный частный сектор.

Новую остановку с названием «Красноармейская» разместят только на четной стороне улицы, так как общественный транспорт съезжает с улицы Советской и выезжает на неё обратно по разным улицам. Через нее будут следовать автобусы с маршрутами № 8, 50, 55, 70, 151 и 151А.

Павильон, заездной карман, накопительную площадку и дорожные знаки установят в течение строительного сезона.

Ранее в марте сообщалось, что из Петербурга увеличат количество прямых рейсов в Тамбов. Прямые рейсы из будут выполнять четыре раза в неделю.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023