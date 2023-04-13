Новую остановку оборудуют на юге Тамбова

Новую остановку разместят на юге Тамбова, ее оборудуют по адресу улица Красноармейская дом 6. Такое решение приняли после обращения местных жителей, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

Граждане попросили сделать остановку, поскольку расстояние между остановочными пунктами «Докучаева» и «Динамо» довольно большое. Между ними расположено много домов и обширный частный сектор.

Новую остановку с названием «Красноармейская» разместят только на четной стороне улицы, так как общественный транспорт съезжает с улицы Советской и выезжает на неё обратно по разным улицам. Через нее будут следовать автобусы с маршрутами № 8, 50, 55, 70, 151 и 151А.

Павильон, заездной карман, накопительную площадку и дорожные знаки установят в течение строительного сезона.

Ранее в марте сообщалось, что из Петербурга увеличат количество прямых рейсов в Тамбов. Прямые рейсы из будут выполнять четыре раза в неделю.