В возрасте 93 лет умерла британский дизайнер и создательница мини-юбки Мэри Куант. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление семьи дизайнера.

«Мэри Куант сегодня утром мирно ушла из жизни у себя дома в графстве Суррей», — говорится в сообщении.

Куант родилась в 1934 году в Лондоне и с детства мечтала стать дизайнером. Свое первое платье она попыталась сделать, когда ей было семь лет. Однако родители не одобряли профессиональных планов дочери. Они были уверены, что у моды нет будущего, и настаивали, чтобы Мэри пошла по их стопам, став учителем. В итоге она поступила в Голдсмитс-колледж в Лондоне, где изучала искусство.

Постепенно Куант пришла к мысли, что ей всё же следует осуществить мечту детства и стать профессиональным дизайнером. В 1955 года она вместе с будущим мужем Александром Планкеттом Грином и другом Арчи Макнэйром открыла бутик «Базар» (Bazaar) в Челси, где представила одежду в стиле молодежной уличной моды 1960-х.

Именно с ее подачи в моду вошли топы, обтягивающие разноцветные брюки и максимально укороченные юбки. Также она ввела в моду туфли на платформах, короткие стрижки и яркую косметику.

Кроме того, Куант приписывают создание имиджа для музыкантов британской рок-группы The Rolling Stones, которые по манере одеваться стали антиподами придерживающимся классического стиля The Beatles.

Несколько лет назад о дизайнере сняли документальный фильм, названный ее же именем.