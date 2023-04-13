Президент Путин обсудил с главой ДОМ.РФ Мутко льготное приобретение вторичного жилья

Российский лидер Владимир Путин обсудил с главой государственной компании ДОМ.РФ Виталием Мутко вопрос о льготной покупке квартир на вторичном рынке. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля в четверг, 13 апреля.

Президент отметил, что введение льгот на приобретение вторичного жилья окажет поддержку семьям и в тоже время будет стимулировать строительную отрасль в России.

«Мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи поддержать. Если создать условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого? Всё-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли», — заметил Путин.

Мутко, в свою очередь, отметил, что цены на вторичное жилье меньше, чем на квартиры в новостройках, и россияне предпочитают его при покупке.

«Всё равно это будет подталкивать строительство», — повторил президент.

Мутко согласился с этим утверждением.

«Подталкивает. В целом все меры поддержки, конечно, и запуск новых проектов на обустройство, на расселение аварийного фонда, на создание новой среды <…> позволяют застроенные территории реновировать или новые территории осваивать. Это мы будем делать», — отметил он.

До этого, 10 апреля, Путин предложил способ, который бы основательно улучшил показатели демографии в стране. По его словам, это создание новых рабочих мест и развитие экономики.

Днем ранее в федеральной компании «Этажи» рассказали, что, по данным «Этажей», спрос на семейную ипотеку за прошедший месяц в сегменте загородной недвижимости в 10 раз превысил среднемесячное значение 2022-го и оказался почти в 17 раз выше, чем в марте прошлого года

В начале марта заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила правительству страны ввести новую меру поддержки многодетных семей. Им хотят предоставить сертификат на сумму 1 млн рублей, который можно будет использовать для покупки машины отечественного производства.