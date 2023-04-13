Стрелявший в школе Петербурга подросток состоит на учете в психоневродиспансере
Подросток, устроивший стрельбу в школе в Санкт-Петербурге, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом телеканал «Звезда» сообщает в четверг, 13 апреля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Также известно, что его мать находится в СИЗО по статье о приобретении и хранении наркотиков.
Ранее в этот день подросток открыл стрельбу в школе в Калининском районе Санкт-Петербурга. 16-летний школьник принес с собой пневматический пистолет, передает НСН. Стрелять он начал возле школы, после чего переместился в здание.
Он ранил четырех человек — двух семиклассников и двух восьмиклассников. На месте происшествия работают следователи, полицейские, медики, сотрудники прокуратуры, соцзащиты.
Сам злоумышленник назвал произошедшее шуткой, пишет «Ридус».
Также сообщалось, что подросток стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних из-за кражи, в скором времени будет судебное заседание.