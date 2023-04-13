«Известия» показали эксклюзивные кадры последствий извержения вулкана Шивелуч

Съемочной группе «Известий» удалось первой запечатлеть последствия разрушительного извержения вулкана Шивелуч на Камчатке.

Пирокластический поток — смесь горячих вулканических газов, пепла и обломков породы — спустился вниз по склону со скоростью 500 км/ч, остановившись всего в 1 км от трассы. По словам корреспондента Евгения Подтергера, пострадавший от извержения 11 апреля лес до сих пор горит.

Съемка велась с помощью дрона. На предоставленных корреспондентом кадрах с высоты птичьего полета показаны дома и дороги, покрытые густым слоем пепла. Даже на реках лежит плотная серая пленка. В воздухе над горами все еще клубится пепельная дымка.

Ранее, 12 апреля, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров предположил, что активная фаза извержения Шивелуча закончилась, далее оно продолжится в меньших масштабах. По словам ученого, пепел будет находиться в атмосфере продолжительное время и постепенно оседать. Озеров также отметил, что извержение вулкана идет по хорошему сценарию.

В этот же день в Сети появилось видео последствий извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. В нем показан ближайший к вулкану населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Он находится в 50 км от Шивелуча.

Вулкан Шивелуч активизировался в ночь на 11 апреля, после этого в ближайших населенных пунктах начались пеплопады. Вулкану присвоили красный код авиационной опасности.

Вулканический пепел обрушился на несколько поселков Усть-Камчатского муниципального района. Выпадение пепла зафиксировали в селе Майское, поселках Ключи и Козыревск. В последних двух отменили занятия в школах и детсадах.

12 апреля извержение вулкана продолжилось. Высота очередного пеплового выброса достигла 8 тыс. м над уровнем моря.