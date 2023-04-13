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Минобороны опубликовало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России в четверг, 13 апреля, опубликовало кадры уничтожения склада боеприпасов украинских сил.

Как следует из видео, по зданию был нанесен удар, после которого началась серия взрывов. Также над складом боеприпасов начал подниматься черный дым, высота столба достигла несколько десятков метров.

После взрыва началась детонация снарядов и пожар. Склад противника был полностью уничтожен.

Как отметили в российском военном ведомстве, местонахождение склада установили операторы беспилотников. После этого по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) был нанесен удар высокоточным боеприпасом. На складе хранились снаряды и боеприпасы к реактивным системам залпового огня.

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Также в четверг сообщалось, что экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили украинские штурмовые группы на краснолиманском направлении. Поражение нанесено штурмовикам ВСУ в районе села Червона Диброва.

Ранее, 11 апреля, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал, что минометчики отряда «Барс-12» отработали по окопам ВСУ в Белогоровке. Отряд прокладывает дорогу пехоте ВС РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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