Лунный посевной календарь на май 2023 года

Последний месяц весны — долгожданное начало дачного сезона в средней полосе страны. Россияне устремляются на дачи на майские праздники. Помимо времяпрепровождения с семьей на природе, первых шашлыков и уборки придомовой территории граждане направятся в сады и огороды. Советчиком и помощником для огородников, садоводов и цветоводов является лунный посевной календарь на май, который «Известия» предлагают вниманию читателей.

Для посадки картофеля, моркови, редиса, свеклы, лука и чеснока определены следующие благоприятные дни: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 23, 24, 28 и 29 мая 2023 года.

В связи с этими датами, следует напомнить о государственных выходных по случаю праздников: отдых Минтруд назначил на 29 апреля — 1 мая, затем 6–9 мая включительно. Тем, кто планирует задержаться на даче в том числе на рабочие 2– 5 мая, придется взять отпуск или отгулы.

Сформированы удачные дни посадки и для «главных звезд» всех российских огородов: помидоров, огурцов, перца, баклажанов, кабачков и тыквы: 7, 14, 23, 24, 25 мая 2023 года.

Хорошие даты озвучены и для садоводов. Посадку деревьев и кустарников лучше планировать 1, 2, 7, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 28, 29 мая 2023 года. Прополку, рыхление, окучивание, культивацию лучше проводить 9, 10 и 11 мая.

Дней для работы с многолетними, однолетники и комнатными цветами в мае 2023-го много: 1, 2, 3, 4, 22, 28, 29, 30, 31. В указанные дни можно заниматься в том числе пересадкой и удобрениями.

Названы и общие неблагоприятные посадочные дни в мае. По некоторым оценкам, растения, попавшие в землю 12, 19 и 26-го числа, могут не взойти или дадут скудный урожай.

Помимо лунного календаря посадок, огородники принимают во внимание и прогноз погоды — чтобы земля была не сухая, но и не влажная, а потом пошел дождь.

В отдельном материале специально для дачников и сельских жителей рассказываем, какие штрафы ждут садоводов в 2023 году.