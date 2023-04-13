Восемнадцатилетняя волейболистка итальянского «Новара» выпала из окна в Турции

Восемнадцатилетняя волейболистка итальянского клуба «Новара» Джулия Итума выпала из окна в Турции, сообщает издание Corriere dello Sport в четверг, 13 апреля.

Девушка погибла.

Как уточняется в материале, Итума выпала с шестого этажа из окна своего гостиничного номера в турецком городе Стамбул. Последняя игра, где она приняла участие, прошла днем ранее. Тогда итальянский клуб уступил со счетом 0:3 турецкому «Эджзаджибаши». Из-за проигрыша Италия не сможет выйти в финал Лиги чемпионов.

Как пишет Hurryet со ссылкой на источник, сейчас расследуются записи с камер видеонаблюдения. При этом соседка Итумы по номеру ничего не слышала, ее разбудила полиция уже после инцидента.

Джулия Итума была перспективной волейболисткой, отмечают западные спортивные СМИ. На ее счету победа на молодежном чемпионате Европы. Тренер команды Мауро Берутто выразил соболезнование в связи с произошедшим.